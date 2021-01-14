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В Сеть попали изображения ливреи команды Формулы-1 «Альпин»

В Сеть попали изображения ливреи команды Формулы-1 «Альпин»
Авто / Формула-1 0
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Команда Формулы-1 «Альпин» сегодня, 14 января, должна представить ливрею своих болидов на сезон-2021. Однако в социальных сетях уже до официального мероприятия появились множество рендеров с раскраской болида.

Главной темой ливреи, как и ожидалось, стал видоизменённый французский триколор. Он используется на торцевых пластинах переднего антикрыла, а также на кожухе двигателя. Основной цвет машины – чёрный.

Фотографии доступны на странице thomasmaheronf1 в «Твиттере».

Позднее пресс-служба «Альпин» опубликовала студийные фотографии болида в промежуточной ливрее.

Напомним, с сезона-2021 команда «Рено» проводит ребрендинг и будет переименована в «Альпин».

Ранее стало известно, что многолетний руководитель Сириль Абитебуль покинул команду, при этом он не получил другой должности. Генеральным директором «Альпин» станет Лоран Росси.

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