Васильев — об 11-м этапе «Дакара»: не знаю, зачем организаторы «убивают» людей в камнях

Российский гонщик Владимир Васильев прокомментировал седьмой результат на предпоследнем этапе ралли-марафона «Дакар»-2021.
«Очень сложный спецучасток был. Мы вдвоём устали даже сильнее, чем когда без гидроусилителя ехали. В начале камни, потом дюны, опять камни, навигация сложная… Да и жарко уже было. Тяжеловато. Камни? Не знаю, зачем организаторы это делают — «убивают» людей в камнях. Там никакой спортивной дисциплины нет: кому-то повезёт не пробить колесо, кому-то — нет. Мы сегодня пробили только одно колесо, так что нам, скажем так, повезло. Могли бы больше.
Мы сегодня ехали в гордом одиночестве — как стартовали за де Вильерсом и Пшигонски, так втроём за ними и финишировали. Де Вильерс нам привёз секунд 20, мы Пшигонскому — секунд 30», — приводит слова Васильева телеграм-канал Cross-Country Rally.
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