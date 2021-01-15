Стали известны команды Випса и ещё пяти пилотов «Ред Булл» в Формуле-2 и Формуле-3

Сегодня, 15 января, было объявлено, в каких командах Формулы-2 и Формулы-3 проведут сезон-2021 участники молодёжной программы «Ред Булл». Как ранее и предполагалось, Юри Випс и Лиам Лоусон сформируют дуэт пилотов в команде Ф-2 «Хайтек», за которую в 2020 году выступал россиянин Никита Мазепин. Ещё один воспитанник «Ред Булл» Джехан Дарувала проведёт второй сезон кряду в составе «Карлина».



В Формуле-3 «Ред Булл» также будет сотрудничать с «Хайтеком»: за британскую команду будут выступать два гонщика «быков» — Джек Кроуфорд и Аюму Ясава. Как и в Формуле-3, ещё один член молодёжной программы «Ред Булл» отправится в «Карлин»: за эту команду будет выступать Джонни Эдгар.



Напомним, в Формуле-2 единственным представителем России станет Роберт Шварцман. Ожидается, что Александр Смоляр и Михаэль Белов продолжат выступления в Формуле-3.