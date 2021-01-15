Лопес Контардо выиграл «Дакар» в зачёте мотовездеходов, Карякин — 8-й на последнем этапе

В Саудовской Аравии заключительный, 12-й спецучасток ралли-марафона «Дакар»-2021 завершили лидеры зачёта мотовездеходов. Лучшее время на нём показал британский пилот Крис Мик.



В генеральной классификации победу одержал чилиец Франсиско Лопес Контардо, вторым стал американец Остин Джонс, третьим – поляк Арон Домжала.



Россиянин Сергей Карякин на заключительном этапе показал 8-е время, но в общем зачёте его отставание составило более 11 часов.



«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Результаты 12-го СУ



1. Крис Мик (PH Sport) — 02:41.11

2. Рейналдо Варела (Monster Energy Can-Am) – +3.15

3. Михал Гочал (Energylandia Rally Team) — +3.57

4. Лионель Бо (PH Sport) — +4.43

5. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) — +5.08...

8. Сергей Карякин (Snag Racing) — +7.38

… Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +9.52

… Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +10.07

… Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +12.30.

«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Результаты общего зачёта



1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 53:41.02

2. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +16.23

3. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +51.53

4. Михал Гочал (Energylandia Rally Team) — +1:12.58

5. Рейналдо Варела (Monster Energy Can-Am) — +1:27.05

… Сергей Карякин (Snag Racing) — +11:04.04.