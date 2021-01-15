Лопес Контардо выиграл «Дакар» в зачёте мотовездеходов, Карякин — 8-й на последнем этапе

В Саудовской Аравии заключительный, 12-й спецучасток ралли-марафона «Дакар»-2021 завершили лидеры зачёта мотовездеходов. Лучшее время на нём показал британский пилот Крис Мик.
В генеральной классификации победу одержал чилиец Франсиско Лопес Контардо, вторым стал американец Остин Джонс, третьим – поляк Арон Домжала.
Россиянин Сергей Карякин на заключительном этапе показал 8-е время, но в общем зачёте его отставание составило более 11 часов.
«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Результаты 12-го СУ
1. Крис Мик (PH Sport) — 02:41.11
2. Рейналдо Варела (Monster Energy Can-Am) – +3.15
3. Михал Гочал (Energylandia Rally Team) — +3.57
4. Лионель Бо (PH Sport) — +4.43
5. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) — +5.08...
8. Сергей Карякин (Snag Racing) — +7.38
… Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +9.52
… Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +10.07
… Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +12.30.
«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Результаты общего зачёта
1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 53:41.02
2. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +16.23
3. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +51.53
4. Михал Гочал (Energylandia Rally Team) — +1:12.58
5. Рейналдо Варела (Monster Energy Can-Am) — +1:27.05
… Сергей Карякин (Snag Racing) — +11:04.04.
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