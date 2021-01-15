Васильев отыграл одну позицию в общем зачёте «Дакара» уже после финиша

Российский гонщик Владимир Васильев занял в генеральной классификации ралли-марафона «Дакар»-2021 не седьмое место, а шестое. Итоговая позиция пилота изменилась уже после финиша заключительного, 12-го этапа гонки: Васильев опередил Халида Аль-Кассими.
«Сегодня Васильев привёз Аль-Кассими одну минуту и три секунды, а Рома проиграл россиянину более четырёх минут. Казалось, что на этом гонка завершена, но к финишу «Дакара» комиссия спортивных комиссаров провела пересчёт итогов и учла пятиминутную пенализацию, которая была получена Халидом Аль-Кассими на одном из предыдущих этапов, и благодаря этому экипаж Владимира Васильева и Дмитрия Цыро поднялся на одну позицию вверх, завершив ралли-марафон на шестом месте», — сообщает пресс-служба российского гонщика.
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