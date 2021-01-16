Норрис: зачастую мы с Сайнсом просто ненавидели друг друга

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что между ним и Карлосом Сайнсом возникали напряжённые ситуации.
«Как бы кто ни говорил, но напряжение между напарниками есть всегда. Просто иногда, возможно, его срывают. Зачастую мы с Сайнсом просто ненавидели друг друга. Ни один пилот не хочет уступать напарнику и выглядеть плохо на его фоне. Напарник — тот, кому меньше всего хочется проиграть. Ты можешь улыбаться, проигрывая, но внутри всё будет гореть. Ты будешь ненавидеть напарника просто потому что он быстрее тебя и из-за того, что ты не можешь соответствовать его скорости», — приводит слова Ландо Норриса Motorsport-Total.
Напомним, Карлос Сайнс в следующем сезоне будет выступать в составе «Феррари», а напарником Норриса станет Даниэль Риккардо.
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