Росберг: я не хочу больше быть гонщиком

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг исключил возможность возвращения в гонки, в том числе в составе собственной команды в электрической серии Extreme E.



«Во-первых, не хочу больше быть гонщиком и вполне доволен ролью предпринимателя. Во-вторых, у меня нет опыта выступлений на бездорожье, а мне важно, чтобы моя команда побеждала», — приводит слова Росберга Motorsport Week.



Напомним, Нико Росберг завершил карьеру в 2016 году, выиграв титул.



С момента завершения карьеры Росберг крайне редко садился за руль гоночной машины: в 2017 году принял участие в демонстрационных заездах в Гудвуде, а в 2018-м тестировал болид Формулы-Е.



После завершения карьеры Нико занялся собственным YouTube-каналом, посвящённым гонкам.