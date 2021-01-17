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Росберг: я не хочу больше быть гонщиком

Росберг: я не хочу больше быть гонщиком
Авто / Формула-1 0

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг исключил возможность возвращения в гонки, в том числе в составе собственной команды в электрической серии Extreme E.

«Во-первых, не хочу больше быть гонщиком и вполне доволен ролью предпринимателя. Во-вторых, у меня нет опыта выступлений на бездорожье, а мне важно, чтобы моя команда побеждала», — приводит слова Росберга Motorsport Week.

Напомним, Нико Росберг завершил карьеру в 2016 году, выиграв титул.

С момента завершения карьеры Росберг крайне редко садился за руль гоночной машины: в 2017 году принял участие в демонстрационных заездах в Гудвуде, а в 2018-м тестировал болид Формулы-Е.

После завершения карьеры Нико занялся собственным YouTube-каналом, посвящённым гонкам.

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