Мардеев — о борьбе с напарниками: «Дакар» не та гонка, где нужно рубиться между собой

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев признался, что в ходе ралли-марафона «Дакар» его не беспокоила борьба с другими экипажами российской команды. По его словам, на гонках масштаба «Дакара» задача соперничества с напарниками не ставится.
«Самое главное для нас на «Дакаре» — командная тактика. Свои личные интересы не преследуем. Было важно, что Дима Сотников и Антон Шибалов идут первым и вторым. Поэтому мы были достаточно спокойны и могли рисковать, чтобы выйти на третью позицию. Мы же понимали, что первые две позиции за нами. В общем, это в какой-то степени помогло нам чуток прибавить и выйти на третье место.
А догнать Антона или Диму — мы такие задачи перед собой не ставили. Здесь это не столь важно — на «Дакаре» другие задачи выполняются. Это не та гонка, где нужно рубиться между собой. Главное здесь, чтобы «КАМАЗ-мастер» был впереди, а кто из нас будет на первом месте — это второй вопрос", — приводит слова Мардеева «Матч ТВ».
Напомним, на ралли-марафоне «Дакар» Дмитрий Сотников занял первое место, Антон Шибалов стал вторым, а Мардеев финишировал третьим.
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