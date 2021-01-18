Даниил Квят поделился фото на фоне морского побережья

Российский пилот Даниил Квят показал, как проводит эти январские недели. В «сториз» своего «инстаграма» он опубликовал кадр с морского побережья.



На снимке Даниил позирует, стоя на камнях на фоне живописного залива.

Фото: instagram.com/danydk1

Напомним, руководство «Ред Булл» приняло решение заменить россиянина в следующем сезоне на Юки Цуноду. Японский юниор станет напарником Пьера Гасли в «Альфа Таури».



Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Формулы-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.



Всего за карьеру в Формуле-1 Россиянин набрал 202 очка. На его счету три подиума и один быстрейший круг в гонке.