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Даниил Квят поделился фото на фоне морского побережья

Даниил Квят поделился фото на фоне морского побережья
Авто / Формула-1 0

Российский пилот Даниил Квят показал, как проводит эти январские недели. В «сториз» своего «инстаграма» он опубликовал кадр с морского побережья.

На снимке Даниил позирует, стоя на камнях на фоне живописного залива.

Фото: instagram.com/danydk1

Напомним, руководство «Ред Булл» приняло решение заменить россиянина в следующем сезоне на Юки Цуноду. Японский юниор станет напарником Пьера Гасли в «Альфа Таури».

Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Формулы-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.

Всего за карьеру в Формуле-1 Россиянин набрал 202 очка. На его счету три подиума и один быстрейший круг в гонке.

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