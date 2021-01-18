Гонщик и штурман, поругавшиеся прямо на этапе «Дакара», рассказали о конфликте

Участники зачёта мотовездеходов ралли-марафона «Дакар»-2021 испанцы Рикардо Рамило и Хавьер Бланко, которые поссорились во время 11-го спецучастка гонки, раскрыли подробности конфликта.
Ссора зашла так далеко, что Бланко, исполнявший роль штурмана, вылез из багги и отказался продолжать ралли-марафон. Рамило решил ехать дальше в одиночку, но в итоге был дисквалифицирован.
«Он шёл так быстро, хотя шансов уже не было. Я начал опасаться за свою жизнь. В нашем спорте постоянно присутствует риск, это понятно, но есть черта, за которую не стоит переходить. Я говорил ему об этом, но он только злился в ответ.
В конце концов, я сказал, что хочу выйти из машины и немного подышать. Он остановился, после чего сказал: «Так и оставайся здесь». Я буквально в последний момент забрал свои вещи. Он уехал с открытой пассажирской дверью. Потом Рикардо рассказывал, что вернулся и якобы пытался меня найти. Это его версия событий», — приводит слова Бланко El Espanol.
У самого гонщика иное видение произошедшего. Рамило заявил, что это именно штурман бросил его в затруднительном положении, так как, выйдя из машины, он забрал с собой кабель для зарядки мобильного, спутниковый телефон и контрольную карту.
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