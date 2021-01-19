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Хорнер: решение о контракте с Пересом не зависело от финансовой составляющей

Хорнер: решение о контракте с Пересом не зависело от финансовой составляющей
Авто / Формула-1 0

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился информацией о подписании контракта c Серхио Пересом. По словам функционера, решение не зависело от спонсорских средств, которые привлёк мексиканец.

«Мы подписали его, потому что полагаем, что он будет подталкивать Макса сильнее, чем это делал Албон. Решение „Ред Булл“ не зависело от финансовой составляющей. Перес популярен в Мексике и Латинской Америке, и это будет обсуждаться там в ближайшие месяцы.

Интерес вокруг объявления о подписании Переса был беспрецедентен. Здорово, что Формула-1 так популярна. Плюс теперь у нас есть гораздо больше платформ, где мы представлены. Мы видим сумасшедший рост трафика из Латинской Америки, что хорошо для Формулы-1", — приводит слова Хорнера GrandPX.news.

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