Ожье подтвердил, что завершит карьеру по окончании сезона-2021
Французский гонщик, семикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье подтвердил, что завершит карьеру по окончании сезона-2021.
«Я рад быть здесь и хочу полноценно насладиться последним сезоном в карьере. Для того чтобы получать удовольствие, нужно продолжать атаковать и показывать высокие результаты. Я всегда был сторонником такого подхода. Я всегда выкладываюсь на все сто процентов и хочу выиграть этот чемпионат», — приводит слова Себастьена Ожье Autosport.
Себастьен Ожье является семикратным чемпионом мира по ралли. Он выигрывал титулы в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2020 годах.
Ожье планировал завершить карьеру по окончании сезона-2020, но изменил своё решение, поскольку сезон был сокращён вдвое из-за пандемии коронавируса.
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