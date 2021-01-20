Французский гонщик, семикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье подтвердил, что завершит карьеру по окончании сезона-2021.



«Я рад быть здесь и хочу полноценно насладиться последним сезоном в карьере. Для того чтобы получать удовольствие, нужно продолжать атаковать и показывать высокие результаты. Я всегда был сторонником такого подхода. Я всегда выкладываюсь на все сто процентов и хочу выиграть этот чемпионат», — приводит слова Себастьена Ожье Autosport.



Себастьен Ожье является семикратным чемпионом мира по ралли. Он выигрывал титулы в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2020 годах.



Ожье планировал завершить карьеру по окончании сезона-2020, но изменил своё решение, поскольку сезон был сокращён вдвое из-за пандемии коронавируса.