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Пилот «МАЗа» Вязович заявил, что его цель – победа на следующем «Дакаре»

Пилот «МАЗа» Вязович заявил, что его цель – победа на следующем «Дакаре»
Авто / Дакар 2021 0
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Лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович рассказал, что на следующем «Дакаре» хочет взять реванш у пилотов «КАМАЗ-мастера» и победить.

«Гонка выдалась неплохой. Капотник «МАЗ» зарекомендовал себя с хорошей стороны. Нам удавалось навязывать борьбу. Алексей Вишневский показал лучший результат в карьере. Прогресс нашей команды заметен от гонки к гонке.

Ничего [в подготовке команды] менять не будем. Система отлажена и работает. У нас не стоит задачи доехать, наша цель одна – победа. Да, неудачи случаются, но для этого и прорабатываются разные варианты, чтобы выйти из сложившейся ситуации с высоко поднятой головой», — приводит слова Вязовича Sputnik Беларусь.

Напомним, проблемы с коробкой передач преследовали экипаж Вязовича на четвёртом и пятом этапах «Дакара»-2021. На шестом участке команда была вынуждена окончательно сдаться и отказалась от продолжения дальнейшей борьбы.

Победителем «Дакара» в зачёте грузовиков стал Дмитрий Сотников, Антон Шибалов занял второе место, а Айрат Мардеев финишировал третьим.

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