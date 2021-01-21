Марко: «Ред Булл» и «Хонда» договорились. Между нами всё улажено, сроки согласованы

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что австрийский коллектив договорился с «Хондой» о разработке двигателей на сезон-2022.

Японские мотористы дали согласие создать для команды силовую установку. В дальнейшем «Ред Булл» выкупит у «Хонды» интеллектуальную собственность и завод в Великобритании и сможет изготавливать двигатели самостоятельно по этим наработкам. Однако для этого нужна резолюция ФИА и других поставщиков, на внесение изменений в регламент.



«Ред Булл» и «Хонда» договорились. Между нами всё улажено, сроки согласованы. Всё готово к работе. Но ситуация окончательно разрешится, лишь когда мы предоставим письменный документ от ФИА, что дальнейшая доработка двигателей [c 2022 года] будет заморожена», — цитирует Марко Auto Motor und Sport.



Консультант «Ред Булл» также обратился к ФИА и другим производителям двигателей («Мерседес», «Феррари» и «Рено») с призывом согласиться на заморозку доработок.



«Это будет очень здравое решение для Формулы-1», — отметил Марко.