Пилот вертолёта извинился перед «КАМАЗ-мастером» за столкновение на «Дакаре»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов подробно прокомментировал необычный инцидент в финальный день «Дакара»-2021, когда его грузовик после прыжка задел летевший над ними вертолёт организаторов.
«Вроде это был телевизионный вертолёт. Ну, у них задача такая: низко летать и снимать, чтобы создать красивые кадры. Они профессионалы своего дела. Скорее всего, пилот не видел бугра, на котором мы подпрыгнули. Мы и сами увидели, только когда уже подъехали.
Мы и не почувствовали, что что-то случилось. Как я понимаю, пилот заранее понял, что возможен контакт, и начал уводить вертолёт. Поэтому удара как такового и не было: вертолёт просто лыжей раздавил пластик водухозаборника, и всё. Да, на фото и видео последствия кажутся серьёзными, но на самом деле мы вообще не почувствовали контакта. В кабине очень шумно — мало ли, что там громыхнуло.
Пилот подошёл на финише, извинился. Он переживал за повреждения грузовика, но мы успокоили: заверили, что ничего страшного не произошло, всё легко ремонтируется», — рассказал Шибалов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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