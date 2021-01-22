Пилот вертолёта извинился перед «КАМАЗ-мастером» за столкновение на «Дакаре»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов подробно прокомментировал необычный инцидент в финальный день «Дакара»-2021, когда его грузовик после прыжка задел летевший над ними вертолёт организаторов.



«Вроде это был телевизионный вертолёт. Ну, у них задача такая: низко летать и снимать, чтобы создать красивые кадры. Они профессионалы своего дела. Скорее всего, пилот не видел бугра, на котором мы подпрыгнули. Мы и сами увидели, только когда уже подъехали.



Мы и не почувствовали, что что-то случилось. Как я понимаю, пилот заранее понял, что возможен контакт, и начал уводить вертолёт. Поэтому удара как такового и не было: вертолёт просто лыжей раздавил пластик водухозаборника, и всё. Да, на фото и видео последствия кажутся серьёзными, но на самом деле мы вообще не почувствовали контакта. В кабине очень шумно — мало ли, что там громыхнуло.



Пилот подошёл на финише, извинился. Он переживал за повреждения грузовика, но мы успокоили: заверили, что ничего страшного не произошло, всё легко ремонтируется», — рассказал Шибалов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

Камазовцы не почувствовали, как столкнулись на «Дакаре» с вертолётом. А пилот переживал! Большой разговор с триумфаторами «Дакара» из «КАМАЗ-мастера» — о будущем капотного грузовика и главных приключениях гонки.