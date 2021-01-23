«Счёт 109:109. Ответ уже есть». Алонсо ответил на вопрос, сильнее ли он, чем Хэмилтон

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо ответил на вопрос, сильнее ли он семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Испанец намекнул, что они с Хэмилтоном равны по силам.
«Сравнивать пилотов сложно, это сложно делать, даже когда речь идёт о гонщиках одной эры. Ведь для корректного и справедливого сравнения нужны все составляющие.
Да, соглашусь, выступая в одной команде, появляется хорошая возможность для сравнений. Наш с Хэмилтоном счёт — 109:109. Так что ответ уже есть. Да, говорят, что сезон-2007 был у Льюиса дебютным, а у меня — нет. Но в то же время, тогда случились изменения с поставщиком резины, «Бриджстоун» изменил тот сезон. Мои зимние тесты и первые три-четыре этапа были из-за этого испорчены.
Мне пришлось адаптироваться. Об этом никогда не говорилось публично, потому что это никому неинтересно, но это правда. Мне не хватало удачи. У меня дважды возникали проблеы с коробкой передач, в Венгрии я получил один из самых несправедливых штрафов. Так что я доволен счётом 109:109", — приводит слова испанца PlanetF1.
Напомним, сезон-2007 стал у Хэмилтона дебютным в Формуле-1. Он выступал в составе «Макларена». По итогам сезона занял второе место. Чемпионом стал Кими Райкконен.
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