«Думал, что получу шанс». Джовинацци расстроился приходу Сайнса в «Феррари»

Пилот «Альфа Ромео» и воспитанник гоночной Академии «Феррари» Антонио Джовинацци, признался, что не испытал восторга, когда узнал, что в 2021 году напарником Шарля Леклера станет Карлос Сайнс.

«Конечно, не лучшим образом воспринял известие о том, что в „Феррари“ подписали контракт с Сайнсом. Это очевидно. Я всё ещё на контракте со „Скудерией“ и полагал, что получу шанс выступить за команду. Возможно, всё это случилось в неподходящее для меня время. Но выбор Сайнса не говорит о том, что в будущем не смогу получить место в „Феррари“. Это всегда было моей мечтой. На протяжении всей карьеры я никогда и ничего не получал просто так. Всегда много работал.

Но пока сосредоточен на «Альфа Ромео». Хочу помочь команде двигаться вперёд настолько, насколько это возможно", — приводит слова Джовинацци The Checkered Flag.

