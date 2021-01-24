«Думал, что получу шанс». Джовинацци расстроился приходу Сайнса в «Феррари»

Пилот «Альфа Ромео» и воспитанник гоночной Академии «Феррари» Антонио Джовинацци, признался, что не испытал восторга, когда узнал, что в 2021 году напарником Шарля Леклера станет Карлос Сайнс.
«Конечно, не лучшим образом воспринял известие о том, что в „Феррари“ подписали контракт с Сайнсом. Это очевидно. Я всё ещё на контракте со „Скудерией“ и полагал, что получу шанс выступить за команду. Возможно, всё это случилось в неподходящее для меня время. Но выбор Сайнса не говорит о том, что в будущем не смогу получить место в „Феррари“. Это всегда было моей мечтой. На протяжении всей карьеры я никогда и ничего не получал просто так. Всегда много работал.
Но пока сосредоточен на «Альфа Ромео». Хочу помочь команде двигаться вперёд настолько, насколько это возможно", — приводит слова Джовинацци The Checkered Flag.
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