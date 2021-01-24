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Перес не опасается, что провалится в «Ред Булл» так, как это было в «Макларене»

Перес не опасается, что провалится в «Ред Булл» так, как это было в «Макларене»
Авто / Формула-1 0

Новобранец «Ред Булл» Серхио Перес убеждён, что в австрийской команде ему удастся избежать провала, который постиг его в «Макларене» в 2013 году.

«Сейчас у меня гораздо больше опыта и понимания. Я стал гораздо лучше с технической точки зрения. Я более совершенен, как пилот. Я изменился и заматерел. Можете быть уверены, что в этот раз у меня всё получится.

У нас будет хороший сезон. Это будет лучшим способом отблагодарить «Ред Булл» за эту возможность. Хочу помочь команде прогрессировать и создать «Мерседесу» проблемы. Надеюсь, мы опередим их. Будет здорово, если в последнем сезоне «Хонды» мы завоюем чемпионский титул", — приводит слова мексиканца Nextgen-Auto.

Напомним, Перес по итогам минувшего сезона завоевал четвёртое место в общем зачёте.

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