Перес не опасается, что провалится в «Ред Булл» так, как это было в «Макларене»
Новобранец «Ред Булл» Серхио Перес убеждён, что в австрийской команде ему удастся избежать провала, который постиг его в «Макларене» в 2013 году.
«Сейчас у меня гораздо больше опыта и понимания. Я стал гораздо лучше с технической точки зрения. Я более совершенен, как пилот. Я изменился и заматерел. Можете быть уверены, что в этот раз у меня всё получится.
У нас будет хороший сезон. Это будет лучшим способом отблагодарить «Ред Булл» за эту возможность. Хочу помочь команде прогрессировать и создать «Мерседесу» проблемы. Надеюсь, мы опередим их. Будет здорово, если в последнем сезоне «Хонды» мы завоюем чемпионский титул", — приводит слова мексиканца Nextgen-Auto.
Напомним, Перес по итогам минувшего сезона завоевал четвёртое место в общем зачёте.
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