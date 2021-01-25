Вольф ответил Хорнеру, который заявил, что Ферстаппен быстрее Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на слова главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера, который заявил, что выступление Джорджа Расселла на Гран-при Сахира—2020 доказало превосходство Макса Ферстаппена как пилота над Льюисом Хэмилтоном.



«Кристиан не может удержаться от комментариев за кадром, но это часть игры. Вы можете сравнивать лучших пилотов на стартовой решётке, только если позволите им участвовать в гонках на одинаковых болидах. Мы не видели Льюиса против Макса, Джорджа против Льюиса. Не видели Шарля Леклера в топовой машине», — приводит слова Вольфа Formula Rapida.



Хэмилтон досрочно выиграл чемпионат-2020. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал его напарник Валттери Боттас (223). Тройку замкнул Ферстаппен (214).

Хорнер: Расселл показал, что Ферстаппен лучше Хэмилтона