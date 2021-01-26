Технический директор «Альфа Таури»: было ощущение, что должны стать шестыми в чемпионате

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггингтон выразил мнение, что команде было по силам опередить «Феррари» в Кубке конструкторов в минувшем сезоне.
«У нас было ощущение, что мы должны финишировать на шестом месте в чемпионате. Машина была достаточно хороша для этого. Но мы не смогли. «Альфа Таури» прибавила во многих областях, но, к сожалению, не достигла цели.
Машина была конкурентоспособной. Мы заработали очки во многих гонках. Если нам не удавалось этого сделать, инженеры точно знали из-за чего. Мы хорошо понимали, как работает наш болид, и постарались расширить его рабочее окно, чтобы облегчить задачу пилотам.
Команда набрала за год наибольшее количество очков в своей истории. Притом что гонок состоялось меньше, чем обычно. Пьер Гасли провёл фантастический сезон, он здорово боролся с «Феррари», с Шарлем Леклером. У нас была более быстрая машина, но нам не удавалось использовать её возможности максимально в каждой гонке», — приводит слова Эггинтона Motorsport-Total.
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