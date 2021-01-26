Штайнер: Шумахеру и Мазепину выпала честь быть в Формуле-1, стоит отнестись к этому с умом

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что новичкам команды Мику Шумахеру и Никите Мазепину стоит с умом подойти к первому сезону в Формуле-1 – не расстраиваться из-за отсутствия результатов, а стараться учиться.
«Думаю, оба знают, что не получат в распоряжение машину, способную бороться впереди, а также понимают, что сама по себе возможность выступать в Формуле-1 – это уже привилегия.
Если они отнесутся к этой ситуации с умом, то сочтут этот год сезоном обучения, потому что для нас он будет переходным. Надеюсь, в 2022-м мы прибавим и не окажемся в хвосте. Моё мнение таково, что гонщики должны видеть в этом привилегию присутствия в Формуле-1.
Появление двух молодых гонщиков даст заряд энергии всей команде. Иногда вам просто нужно оживить её чем-то новым. Новые молодые пилоты – это всегда интересно, ведь можно наблюдать за их прогрессом. Гонщики дебютируют в Формуле-1, поэтому их волнение велико. Им выпала честь быть в Формуле-1, и они должны привнести новую энергию в команду», — приводит слова Штайнера GPFans Global.
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