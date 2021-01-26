Вольф опасается, что в месте с Пересом «Ред Булл» станет угрозой для «Мерседеса»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что приход Серхио Переса в «Ред Булл» может существенно поменять расклад сил в борьбе за Кубок конструкторов. Функционер считает, что вместе с мексиканцем австрийская команда сможет конкурировать за первое место.
«Определённо, что вместе с Пересом „Ред Булл“ будет гораздо более сильным соперником с точки зрения борьбы за первое место в Кубке конструкторов. Перес будет силён. Интересно, как развернётся его борьба с Ферстаппеном. Кроме того думаю, что „Хонда“ в свой последний год прибавит. Так что всё будет достаточно интересно», — приводит слова Вольфа F1i.
Напомним, в последние годы «Мерседес» выигрывает Кубок конструкторов практически без борьбы. В минувшем сезоне команда снова завоевала трофей задолго до конца чемпионата.
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