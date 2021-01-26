Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Вольф опасается, что в месте с Пересом «Ред Булл» станет угрозой для «Мерседеса»

Вольф опасается, что в месте с Пересом «Ред Булл» станет угрозой для «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0

Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что приход Серхио Переса в «Ред Булл» может существенно поменять расклад сил в борьбе за Кубок конструкторов. Функционер считает, что вместе с мексиканцем австрийская команда сможет конкурировать за первое место.

«Определённо, что вместе с Пересом „Ред Булл“ будет гораздо более сильным соперником с точки зрения борьбы за первое место в Кубке конструкторов. Перес будет силён. Интересно, как развернётся его борьба с Ферстаппеном. Кроме того думаю, что „Хонда“ в свой последний год прибавит. Так что всё будет достаточно интересно», — приводит слова Вольфа F1i.

Напомним, в последние годы «Мерседес» выигрывает Кубок конструкторов практически без борьбы. В минувшем сезоне команда снова завоевала трофей задолго до конца чемпионата.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021