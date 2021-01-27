Марко – о переносе голосования по заморозке моторов: согласие внезапно исчезло
Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал двухнедельную отсрочку голосования по заморозке на доработку силовых установок в Формуле-1 с сезона-2022.
«Согласие по этому вопросу, которое было ещё в прошлую пятницу, в понедельник внезапно исчезло. Сейчас нам предстоит провести множество переговоров и обсуждений», — приводит слова Марко Motorsport-magazin.
В «Ред Булл» после ухода «Хонды» из Ф-1 не готовы продолжать работать над силовыми установками своими силами, если не будет достигнуто соглашение о заморозке на доработку двигателей. Для этого нужна резолюция ФИА и других поставщиков на внесение изменений в регламент. Ожидается, что ещё одна попытка проголосовать по вопросу пройдёт 11 февраля.
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