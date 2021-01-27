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«Макларен» впервые завёл мотор «Мерседеса» и записал звук

«Макларен» впервые завёл мотор «Мерседеса» и записал звук
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба «Макларена» показала на официальной странице команды в «Твиттере», как в команде впервые завели новый мотор «Мерседеса».

«Макларен 35М» оживает. Смотрите и слушайте, как мы впервые заводим наш болид 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Видео доступно на странице «Макларена» в «Твиттере».

Напомним, с 2021 года британская команд возобновит сотрудничество с «Мерседесом». В последние годы в Уокинге эксплуатировали силовые установки «Рено». До этого у «Макларена» был неудачный опыт сотрудничества с японскими мотористами из «Хонды». В минувшем сезоне команда впервые за много лет заняла третье место в зачёте Кубка конструкторов. Напомним, в 2021 году цвета команды будут защищать Ландо Норрис и Даниэль Риккардо.

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