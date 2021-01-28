«Макларен» назвал дату презентации нового болида

Пресс-служба команды Формулы-1 «Макларен» сообщила, что презентация нового болида, получившего индекс MCL35M, состоится 15 февраля.



«Мы рады подтвердить, что наша презентация состоится в понедельник, 15 февраля. В 19:00 GMT (22:00 мск) в прямом эфире начнётся шоу из нашего технологического центра, во время которого в партнёрстве со Sky Sports F1 UK мы представим наших пилотов Ландо Норриса и Даниэля Риккардо, а также болид MCL35M», — говорится в сообщении пресс-службы.



Напомним, «Макларен» со следующего сезона откажется от двигателей «Рено» и будет использовать силовые установки «Мерседес». В прошлом году команда заняла третье место в Кубке конструкторов, набрав 202 очка. После окончания сезона команду покинул пилот Карлос Сайнс — младший. Испанец перешёл в «Феррари». Его место в «Макларене» занял австралиец Даниэль Риккардо.