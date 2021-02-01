В «Хаасе» рассказали об улучшениях в машине, на которой Мазепин и Шумахер дебютируют в Ф-1

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что болид команды в сезоне-2021, на котором в Ф-1 предстоит дебютировать Никите Мазепину и Мику Шумахеру, будет существенно отличаться от прошлогодней
«Такие вещи, как переднее крыло, дефлекторы и воздухозаборники тормозов — новые. Их нужно было адаптировать к днищу», — цитирует Штайнера Auto Motor und Sport.
При этом команда решила не подавать заявку на использование жетонов развития при работе с машиной 2021 года.
«Мы могли бы построить новый нос, но опоздали. Программа в аэродинамической трубе требовала слишком много времени, чтобы успеть до крайнего срока в конце сентября. К тому же может случиться так, что нам придётся вносить исправления в болид 2021 года, если во время тестов обнаружится какая-то фундаментальная ошибка. Можно сказать, что это план «Б». Но на самом деле, мы не хотим больше использовать время в аэродинамической трубе для машины 2021 года. Команда надеется, что ситуация в середине пелотона будет такой же, как и в сезоне-2020. Поэтому важно оставить время для работы над болидом следующего поколения», — отметил итальянский функционер.
Также сообщается, что в новом сезоне на болидах команды «Хаас» появятся логотипы компании «Уралкалий», которой владеет российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, отец Никиты.
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