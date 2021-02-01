Корреа, едва не погибший в аварии с Юбером, проведёт сезон в Формуле-3

Американский гонщик Хуан Мануэль Корреа подписал контракт с командой Формулы-3 «АРТ», сообщает официальный сайт коллектива.
«Прежде всего я очень рад вернуться после того, через что мне пришлось пройти. Я очень благодарен „АРТ“, для меня это много значит. Они верят в меня. Моё возвращение в Формулу-3 — переходный год, я всё ещё мечтаю попасть в Формулу-1, и это только первый шаг в моём возвращении в гонки. Мне предстоит ещё многое сделать, я не водил машину уже полтора года, и впереди меня ждёт обучение. Я не собираюсь давить на себя и сделаю всё возможное. Я буду заниматься тем, что люблю, и это уже победа», — приводит слова Корреа официальный сайт команды.
Напомним, Корреа стал участником жуткой аварии на трассе в Бельгии в 2019 году. В той аварии погиб француз Антуан Юбер. Корреа сломал обе ноги. На протяжении нескольких дней жизнь американца находилась в опасности.
Спортсмен перенёс более двух десятков операций. У гонщика после аварии были проблемы с лёгкими и позвоночником, беспокойство вызывало состояние правой ноги. Ему приходилось использовать поддерживающее устройство, способствующее срастанию костей. Ещё недавно спортсмен передвигался на инвалидной коляске.
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