Льюис Хэмилтон отреагировал на смерть сэра Тома Мура

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон выразил соболезнования в связи со смертью ветерана Второй мировой войны сэра Тома Мура, который скончался после заражения коронавирусом в возрасте 100 лет.



«Я так опечален известием о кончине капитана сэра Тома Мура. Он был источником вдохновения для всей страны. Мои мысли и молитвы сегодня с его семьей, а также со всеми, кто потерял близкого человека из-за этого вируса. Капитан сэр Том был настоящим героем, и мы никогда не забудем этого невероятного человека, который заставил нас проявлять лучшие качества в такое трудное время. Покойся с миром, капитан сэр Том», — написал Хэмилтон на своей странице в «Твиттере».



Ветеран стал известен не только в своей стране, но и по всему миру после того, как устроил благотворительную акцию в пользу Национальной службы здравоохранения. Мур 9 апреля 2020 года вызвался пройти на ходунках 100 кругов по заднему двору своего дома накануне своего 100-летнего дня рождения. И предложил жителям Великобритании за каждый круг перевести фунт в поддержку медиков. В итоге набралась сумма более чем в $ 45 млн. Церемония посвящения Мура в рыцари прошла в июле 2020 года.