Новичок программы «Мерседес»: я не Расселл
Новобранец молодёжной программы «Мерседес» Фредерик Вести дал понять, что не хочет сравнений с другим воспитанником программы Джорджем Расселлом, который провёл в Формуле-1 уже два сезона.
«Я не Расселл, я Фредерик Вести. В «Мерседесе» уже показали, что у них есть все инструменты, чтобы тренировать таких пилотов, как Джордж Расселл или Эстебан Окон. Но если вы не будете продолжать прогрессировать, то никогда не попадёте в Формулу-1. Я уже показывал, что могу отыгрываться после неудач.
Полагаю, это ключевой фактор для моей карьеры. Контракт с «Мерседесом» для меня не значит оказаться под давлением. У меня есть возможность работать в конкурентоспособной среде», — приводит слова датского юниора Planet F1.
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