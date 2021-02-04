Новичок программы «Мерседес»: я не Расселл

Новобранец молодёжной программы «Мерседес» Фредерик Вести дал понять, что не хочет сравнений с другим воспитанником программы Джорджем Расселлом, который провёл в Формуле-1 уже два сезона.

«Я не Расселл, я Фредерик Вести. В «Мерседесе» уже показали, что у них есть все инструменты, чтобы тренировать таких пилотов, как Джордж Расселл или Эстебан Окон. Но если вы не будете продолжать прогрессировать, то никогда не попадёте в Формулу-1. Я уже показывал, что могу отыгрываться после неудач.

Полагаю, это ключевой фактор для моей карьеры. Контракт с «Мерседесом» для меня не значит оказаться под давлением. У меня есть возможность работать в конкурентоспособной среде», — приводит слова датского юниора Planet F1.