Команды и руководство Ф-1 договорились о введении нового регламента на моторы с 2025 года
Согласно сообщению Auto Motor und Sport, комиссия Формулы-1 11 февраля на специальном заседании объявит о том, что в «Королевских гонках» с сезона-2025 будет действовать новый регламент на силовые установки.
Команды также достигли принципиальной договорённости о заморозке на доработку двигателей со следующего года. Таким образом «Ред Булл» сможет самостоятельно готовить моторы по наработкам «Хонды». Австрийский коллектив заберёт не только часть завода японцев в Милтон-Кейнсе, но и персонал. «Хонда» останется вовлечённой в процесс разработки до конца года.
Отмечается, что до сезона-2025 команды будут использовать двигатели «Феррари», «Мерседеса», «Рено» и «Хонды» версии 2021 года, адаптированные под топливо класса E10.
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