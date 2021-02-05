В «Альфа Таури» рассказали, почему для Цуноды организованы столь масштабные тесты

Большинство команд Формулы-1 отказались от предсезонных тестов на болидах двухлетней давности, и только «Феррари» и «Альфа Таури» организовали для своих пилотов масштабные испытания. В «Скудерии» за пять дней за рулём побывали не только боевые гонщики, но и участники академии. «Альфа Таури» же все тестовые дни отдала новичку Юки Цуноде.



Японец провёл тесты на трассах в Имоле и Мизано. Как сообщается, он вернётся за руль уже на следующей неделе.



«Нельзя хорошо подготовить новичка за полтора дня тестов. Когда Юки получил суперлицензию, стало ясно, что мы должны разработать для него полноценную программу испытаний. Это потребовало много усилий. Парни из «Хонды» прибыли в Италию три недели назад, и две из них им пришлось провести в карантине, без которого ничего бы не случилось», — приводит слова руководителя «Альфа Таури» Франца Тоста GrandPX.

«Альфа Таури» назвала дату презентации и показала небольшой тизер