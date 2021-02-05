Косаченко объяснила, почему не видит угрозы проведению ГП России, несмотря на санкции

Автоспортивный менеджер Оксана Косаченко прокомментировала информацию, что российские пилоты, выступающие в гоночных чемпионатах мира, будут выступать в нейтральном статусе, без права использовать российский флаг. Косаченко не думает, что санкции помешают проведению Гран-при России Формулы-1 в Сочи.



«Если у нас российский пилот выступает без наименования страны, как тогда будет называться Гран-при России Формулы-1? Для меня это очень странное, половинчатое решение. Если мы не даём возможности российскому пилоту показывать, из какой он страны, представлять свою страну, почему мы проводим Гран-при? Не по той ли причине, что за Гран-при в Liberty Media уплачены достаточно большие деньги? Если решение о невозможности проведения никаких международных соревнований в стране, почему сделано исключение для Формулы-1? А если сделано исключение и есть возможность проведения Гран-при, тогда позвольте российским пилотам и в Формуле-3, и в Формуле-2, и в «Формуле-1 выступать с айдентикой страны. Очень непонятно, нелогично и нечестно.



Соответственно, это говорит о том, что когда удобно, тогда мероприятие оставляют. Его же не переименовали в «нейтральный Гран-при». Есть единая позиция, которая должна быть единой для всего.



Угрозы проведения Гран-при России Формулы-1 я не вижу по той же причине: за это мероприятие платят очень большие деньги", — заявила Косаченко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.