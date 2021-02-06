Российская пилотесса пропустит гонку Ф-3 из-за травмы, полученной в аварии накануне
Воспитанница программы SMP Racing российская гонщица Ирина Сидоркова не сможет принять участие в очередной гонке Азиатской Формулы-3, которая запланирована на сегодня, 6 февраля. В гонке 5 февраля она получила травму руки из-за аварии, в результате которой сошла с дистанции. По горячим следам девушка заявила, что сможет выехать на трассу и сегодня. Но, судя по всему, повреждение руки оказалось серьёзнее, чем предполагалось.
«Сегодня я без гонки», — написала Сидоркова на своей странице в «Твиттере».
Соответствующие фотографии доступны на её странице в социальной сети.
Отметим, что сход в гонке 5 февраля стал у Сидорковой первым в шести гонках. Тем не менее Ирина ещё не набрала ни одного очка в чемпионате и занимает 22-е место в общем зачёте.
Рекомендуем вам
- 6 февраля 2021
-
09:58
-
00:40
- 5 февраля 2021
-
23:21
-
22:59
-
21:58
-
20:59
-
19:51
-
18:36
-
17:46
-
17:29
-
17:00
-
16:20
-
14:52
-
14:26
-
13:47
-
13:15
-
12:27
-
12:06
-
10:58
-
10:37
-
10:16
-
09:09
-
00:36
-
00:15
- 4 февраля 2021
-
23:24
-
21:53
-
20:47
-
19:34
-
19:03
-
17:31
-
15:57
-
14:08
-
13:37
-
12:25
-
11:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам