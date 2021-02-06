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Российская пилотесса пропустит гонку Ф-3 из-за травмы, полученной в аварии накануне

Российская пилотесса пропустит гонку Ф-3 из-за травмы, полученной в аварии накануне
Авто / Младшие серии 0

Воспитанница программы SMP Racing российская гонщица Ирина Сидоркова не сможет принять участие в очередной гонке Азиатской Формулы-3, которая запланирована на сегодня, 6 февраля. В гонке 5 февраля она получила травму руки из-за аварии, в результате которой сошла с дистанции. По горячим следам девушка заявила, что сможет выехать на трассу и сегодня. Но, судя по всему, повреждение руки оказалось серьёзнее, чем предполагалось.

«Сегодня я без гонки», — написала Сидоркова на своей странице в «Твиттере».

Соответствующие фотографии доступны на её странице в социальной сети.

Отметим, что сход в гонке 5 февраля стал у Сидорковой первым в шести гонках. Тем не менее Ирина ещё не набрала ни одного очка в чемпионате и занимает 22-е место в общем зачёте.

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