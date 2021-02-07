Ньюи: не считаю, что новый регламент хорош для Формулы-1
Глава технического штаба «Ред Булл» Эдриан Ньюи назвал новый регламент Формулы-1 неинтересным. По мнению Ньюи, новые правила, которые вступят в силу с 2022 года, не являются хорошими для Формулы-1.
«Если решаете писать правила с нуля, то проследите, что в них всё сделано правильно. Об этом регламенте так не скажешь. Жалею, что получилось именно так, такая возможность была упущена. Конечно, Формула-1 не перестала быть для меня интересной, хотя, должен признать, не нашёл ничего, что сделало бы новые правила захватывающими. Не хочу прослыть ретроградом, который не любит перемен и прогресса. Просто не считаю, что новый регламент хорош для Формулы-1», — приводит слова Эдриана Ньюи Formule1.nl.
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