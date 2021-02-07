Доменикали подтвердил, что в Бахрейне могут пройти две гонки

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали подтвердил, что на фоне возможной отмены этапа в Португалии, Ф-1 может, как и в прошлом сезоне, провести два Гран-при в Бахрейне.

«Две гонки в Бахрейне? Это возможно. Этап в Португалии ещё не подтверждён, так как ситуация не совсем ясна. Что касается варианта с Китаем, это ещё один потенциальный этап, правительство страны дало нам знать, что до лета не будет принимать международные события, но вы знаете, насколько важен для нас этот рынок. Все мы думали, что новый сезон будет более гладким, чем предыдущий, но это не так.

Как бы то ни было, мы планируем 23 гонки. Убеждён, что мы достигнем этого показателя, но нам нужно быть гибкими, у нас есть несколько планов", — приводит слова Доменикали GrandPrix.news.