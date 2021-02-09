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Названы три трассы, на которых в сезоне-2021 хотят провести спринтерские гонки Ф-1

Названы три трассы, на которых в сезоне-2021 хотят провести спринтерские гонки Ф-1
Авто / Формула-1 0

Руководство Liberty Media хочет провести экспериментальные субботние гонки на трёх этапах Формулы-1 в сезоне-2021, чтобы оценить, следует ли их организовывать на постоянной основе в следующем году. Как утверждает RaceFans, голосование по этому вопросу состоится в четверг, 11 февраля.

Согласно предложению, на трёх выбранных этапах квалификация состоится в пятницу. По её итогам будет сформирована решётка для субботней спринтерской гонки, результат которой, в свою очередь, определит порядок старта классического воскресного Гран-при.

Субботняя гонка будет длиться не больше часа. Дальнейшие детали плана, включая то, должны ли за спринт начисляться чемпионские очки, и правила относительно шин, ещё не определены и также будут обсуждаться в четверг.

По информации издания, субботние гонки хотят провести на трёх трассах — в Монреале (Канада), Монце (Италия) и Сан-Паулу (Бразилия).

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Перевёрнутых стартовых решёток не будет, но и без них идея вызывает опасения и споры.
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