Названы три трассы, на которых в сезоне-2021 хотят провести спринтерские гонки Ф-1

Руководство Liberty Media хочет провести экспериментальные субботние гонки на трёх этапах Формулы-1 в сезоне-2021, чтобы оценить, следует ли их организовывать на постоянной основе в следующем году. Как утверждает RaceFans, голосование по этому вопросу состоится в четверг, 11 февраля.
Согласно предложению, на трёх выбранных этапах квалификация состоится в пятницу. По её итогам будет сформирована решётка для субботней спринтерской гонки, результат которой, в свою очередь, определит порядок старта классического воскресного Гран-при.
Субботняя гонка будет длиться не больше часа. Дальнейшие детали плана, включая то, должны ли за спринт начисляться чемпионские очки, и правила относительно шин, ещё не определены и также будут обсуждаться в четверг.
По информации издания, субботние гонки хотят провести на трёх трассах — в Монреале (Канада), Монце (Италия) и Сан-Паулу (Бразилия).
- 9 февраля 2021
-
12:36
-
11:12
-
10:15
-
09:13
-
00:49
- 8 февраля 2021
-
22:51
-
21:54
-
20:58
-
19:54
-
19:18
-
18:46
-
17:42
-
17:22
-
16:08
-
15:49
-
14:35
-
14:16
-
14:05
-
13:49
-
12:44
-
11:56
-
11:34
-
10:44
-
10:17
-
09:00
-
00:58
- 7 февраля 2021
-
23:25
-
22:12
-
20:51
-
19:51
-
18:47
-
17:45
-
16:53
-
15:55
-
14:55