В Формуле-1 хотят ввести спринтерские гонки. Новинке угрожают сразу четыре проблемы

Перевёрнутых стартовых решёток не будет, но и без них идея вызывает опасения и споры.

Реверсивных решёток в Формуле-1 не будет — об этом новый президент чемпионата Стефано Доменикали заявил на встрече с журналистами. Однако вместе с этим он добавил, что в Liberty Media по-прежнему изучают различные варианты изменения формата уик-энда, и один из них — включение в программу короткой субботней гонки.

«Мы должны представить новые идеи, чтобы стать привлекательнее и интереснее, но мы обязаны сохранить традиционный подход к автоспорту, — заявил Доменикали. — Мне кажется, мы усвоили уроки тех лет, когда пальцы стёрли, меняя квалификацию каждые два дня. Такого больше быть не должно. Я считаю, что в данный момент формула достаточно стабильна.

Сейчас мы работаем над идеей так называемой спринт-гонки в субботу, — добавил он. — Возможно, мы сможем попробовать её даже в этом году. Мы обсуждаем эту идею с командами, и мне кажется, что это единственная по-настоящему интересная идея».

Отказ от реверсивных решёток — это замечательно. Идея разнообразить уик-энд — тоже. Может ли что-то пойти не так? Может! В теории идея хорошая, но есть несколько важных аспектов…

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Как будет формироваться решётка субботней гонки?

Изначально проблема с субботними гонками была в порядке формирования её стартовой решётки — реверсивном. Предполагалось, что в таком заезде пилоты будут стартовать с позиций, обратных положению в чемпионате, то есть лидер начинает гонку последним, аутсайдер чемпионата — с поула. Очевидная проблема здесь в том, что такие правила наказывают лидера чемпионата просто за то, что он лидер.

Но есть и другой аспект: изначально чемпионат Формулы-1 представляет собой набор независимых друг от друга этапов, результаты которых суммируются. То есть события одного этапа не влияют на результаты другого (если закрыть глаза на правила расходования компонентов и штрафы). Если даже в коротких гонках решётка будет напрямую определяться положением в чемпионате, это тоже будет несправедливо: почему на данный конкретной трассе кто-то должен быть ущемлён в правах из-за плохих результатов предыдущего?

Чейз Кэри и Стефано Доменикали Фото: Dan Istitene — Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Ведь в теории первая трасса сезона может лучше подходить «Мерседесу», и на следующей, где уже «Ред Булл» мог бы навязать борьбу за победу, «Серебряные стрелы» изначально будут в более выгодном положении и начнут спринт-гонку с первой линии, делая шансы соперников ещё ниже.

В идеале наилучшим способом определения решётки на короткую квалификационную гонку (Доменикали не называл её квалификационной, но мы предполагаем, что в этом суть идеи) была бы сводная таблица лучших результатов всех тренировок. Во-первых, это повысило бы значимость свободных заездов, во-вторых, заставило бы команды выбирать — совершить квалификационную попытку в тренировке или опробовать что-то из новинок. Наконец, сам этап в целом останется независим от результатов других гонок.

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Будут ли начисляться очки?

Субботнюю спринт-гонку вряд ли будут оценивать выше воскресной, однако на фоне недавнего возвращения бонусного очка за быстрейший круг, не исключено, что и в спринт-гонках Liberty Media предложит начислять очки. В таком случае возникает сразу несколько вопросов, и первый из них — сколько именно очков? Если за победу в спринте будут давать больше шести баллов, то не исключено, что победитель воскресного Гран-при за уик-энд получит меньше очков, чем тот, кто финишировал вторым.

Похожая система (с начислением очков на трети и середине дистанции) работает в NASCAR, и там финишировавший вторым легко может набрать намного больше очков, чем победитель, однако это компенсируется системой плей-офф — победа даёт автоматический допуск в финальную серию, а потому количество очков ему уже не важно. В Формуле-1 системы плей-офф нет, а потому сам факт начисления очков за спринт-гонки может оказаться решающим в борьбе за титул (в сезоне-2012 судьбу титула решили три очка, в сезоне-2007 — один балл).

Кроме того, если спринт-гонки будут не на всех этапах, но за них будут давать очки, то отдельные Гран-при станут «дороже» других. Например, «Мерседесу» легче выиграть короткую гонку на «Сочи Автодроме», чем, например, на «Ред Булл Ринге».

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Что с режимом закрытого парка?

На данный момент участники Формулы-1 со стартом квалификации переходят в режим закрытого парка — механикам запрещено менять комплектующие (в случае аварии их можно заменить лишь на аналогичные по весу и габаритам), настройки подвески и тормозов. Будет ли это правило распространяться на спринт-гонки?

Гран-при Турции Фото: Mario Renzi — Formula 1/Formula 1 via Getty Images

В теории должно — ведь этот заезд заменяет квалификацию, однако в условиях 30 или даже 40 минут гонки нагрузка на узлы гораздо выше, чем на нескольких сериях быстрых кругов по относительно пустой трассе. Но если с разбитыми компонентами инженеры как-то разберутся, то как быть, если в спринт-гонке обнаружилась ошибка в настройках? Ехать так и основную гонку или у инженеров будет шанс исправиться? И если не будет, то не ударит ли это по зрелищности воскресного Гран-при?

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Ударит ли?

Не секрет, что в Формуле-1 есть трассы, на которых чрезвычайно трудно обгонять, а пилоты в ней выстраиваются по скорости машины. Именно на таких трассах Liberty Media собиралась проводить квалификационные гонки — чтобы сделать уик-энд в целом более зрелищным. Но разве сделает уик-энд зрелищнее ещё один заезд, в котором нет обгонов, а результат определяет скорость машины? Насколько захватывающей будет воскресная гонка, если всё стало ясно уже в субботу?

Зрелищность Формулы-1 напрямую зависит от конкурентоспособности команд, и чем более напряжённая и непредсказуемая борьба, тем более эффектно она смотрится. И нынешний разрыв в скорости не преодолеть выдумыванием новых форматов — ни один из них не сработает, если борьба на трассе уныла.

И в то же время сезон-2020 подарил болельщикам целую россыпь великолепных гонок — от полудождевого «Хунгароринга» и потрясающих итальянских гонок до непредсказуемой битвы на новом турецком асфальте и невероятно драматичного Гран-при Сахира.

Доменикали прав в том, что сейчас чемпионат выработал относительно стабильную формулу, а от очевидно антиспортивной идеи реверсивных решёток он официально открестился. И в этом контексте нет ничего предосудительного в том, чтобы попробовать что-то новое — до тех пор, пока правила поощряют сильнейшего, а не создают ему дополнительные проблемы ради зрелища и рейтингов.