Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Михаэль Белов получил права

Михаэль Белов получил права
Авто / Младшие серии 0

Воспитанник программы SMP Racing российский гонщик Михаэль Белов получил права. Об этом спортсмен сообщил в своём «инстаграме».

«За рулем больше 10 лет, а права только получил», — написал Михаэль Белов в своём «инстаграме».

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Михаэля Белова.

Сообщалось, что Белов в 2021 году продолжит выступления в Формуле-3. 19-летний спортсмен, вероятнее всего, подпишет новое соглашение с чешской конюшней Charouz.

В прошлом сезоне Белов дебютировал в Формуле-3, приняв участие только в шести гонках и набрав одно очко. Кроме того, Белов выступал в Еврокубке Формулы «Рено», приняв участие в пяти этапах из десяти и завершив сезон на 13-м месте.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021