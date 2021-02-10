Воспитанник программы SMP Racing российский гонщик Михаэль Белов получил права. Об этом спортсмен сообщил в своём «инстаграме».



«За рулем больше 10 лет, а права только получил», — написал Михаэль Белов в своём «инстаграме».

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Михаэля Белова.

Сообщалось, что Белов в 2021 году продолжит выступления в Формуле-3. 19-летний спортсмен, вероятнее всего, подпишет новое соглашение с чешской конюшней Charouz.



В прошлом сезоне Белов дебютировал в Формуле-3, приняв участие только в шести гонках и набрав одно очко. Кроме того, Белов выступал в Еврокубке Формулы «Рено», приняв участие в пяти этапах из десяти и завершив сезон на 13-м месте.