Михаэль Белов получил права
Воспитанник программы SMP Racing российский гонщик Михаэль Белов получил права. Об этом спортсмен сообщил в своём «инстаграме».
«За рулем больше 10 лет, а права только получил», — написал Михаэль Белов в своём «инстаграме».
Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Михаэля Белова.
Сообщалось, что Белов в 2021 году продолжит выступления в Формуле-3. 19-летний спортсмен, вероятнее всего, подпишет новое соглашение с чешской конюшней Charouz.
В прошлом сезоне Белов дебютировал в Формуле-3, приняв участие только в шести гонках и набрав одно очко. Кроме того, Белов выступал в Еврокубке Формулы «Рено», приняв участие в пяти этапах из десяти и завершив сезон на 13-м месте.
Рекомендуем вам
- 10 февраля 2021
-
21:47
-
21:02
-
19:51
-
18:51
-
17:42
-
16:05
-
14:50
-
14:20
-
13:12
-
12:39
-
12:16
-
10:51
-
09:10
- 9 февраля 2021
-
23:44
-
22:35
-
21:57
-
20:54
-
18:42
-
17:46
-
16:23
-
15:37
-
15:12
-
13:53
-
13:28
-
12:36
-
11:12
-
10:15
-
09:13
-
00:49
- 8 февраля 2021
-
22:51
-
21:54
-
20:58
-
19:54
-
19:18
-
18:46
Партнерский контент
Рекомендуем вам