Во Франции переделали 70% трассы Ф-1, чтобы гонки стали более интересными
Организаторы Гран-при Франции Формулы-1 переложили асфальт и перепрофилировали большую часть автодрома «Поль-Рикар». Изменения затронули 70 процентов трассы протяжённостью 5,8 километра и все повороты за исключением высокоскоростного десятого. Предполагается, что всё это поспособствуют увеличению количества обгонов.
Работы вела компания Dromo, которая готовила трассу для Гран-при Нидерландов, а также обновляла «Сильверстоун». Отмечается, что конфигурация «Поль-Рикара» не претерпела изменений.
«Мы перепрофилировали все повороты, кроме десятого, переложили асфальт. Поработали над дренажом, кое-что изменили для обгонов. Особенно это касается выхода из пятого поворота», — приводит слова владельца Dromo Ярно Дзаффелли RaceFans.
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