Алонсо на велосипеде столкнулся с машиной, у него подозревают переломы

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо получил травмы во время дорожного инцидента, который произошёл в Лугано (Швейцария), сообщает GPblog.
Спортсмен, передвигаясь на велосипеде, столкнулся с машиной. Испанцу была немедленно оказана помощь, он был доставлен в одну из местных больниц. Первые рентгенологические исследования показали возможные переломы. Таким образом, Алонсо может пропустить старт сезона Формулы-1.
Отметим, что с официальным заявление выступила уже и его команда «Альпин». В нём говорится, что Фернандо пребывает в сознании, его состояние удовлетворительное. Завтра, 12 февраля, его ждут дополнительные исследования, которые покажут степень серьёзности травм.
Напомним, Алонсо возобновляет карьеру в Ф-1 после двухлетней паузы.
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