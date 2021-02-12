В «Альпин» подтвердили перелом челюсти у Алонсо, но ждут его в строю к старту сезона

Пресс-служба команды «Альпин» опубликовала официальный релиз, в котором сообщила о состоянии попавшего накануне в ДТП Фернандо Алонсо.



«После вчерашней аварии на велосипеде Фернандо Алонсо находился под наблюдением в больнице в Швейцарии. Медики обнаружили у него перелом верхней челюсти и провели успешную коррекционную операцию. Фернандо останется под наблюдением в больнице ещё на 48 часов. Лечащая бригада удовлетворена его состоянием.



Забегая вперёд, после нескольких дней полного отдыха он сможет постепенно возобновить тренировки. Мы ожидаем, что он будет в полной мере готов к сезону.



«Альпин» и Фернандо благодарят вас за ваши пожелания. При необходимости мы опубликуем новую информацию», — говорится в сообщении команды.