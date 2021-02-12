Ферстаппен покатал Келли Пике на автодроме «Каталунья»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен покатал свою возлюбленную Келли Пике на автодроме «Каталунья». Об этом рассказала сама девушка на своей странице в «Инстаграме». Отметим, что на Пике был надет комбинезон «Ред Булл» старого образца.
«Первая поездка, которую никогда не забыть. Последнее фото говорит обо всём», — написала Пике, добавив к этому эмодзи, выражающие веселье и чувство тошноты.
Соответствующие фото и видео доступны на странице Келли Пике в «Инстаграме».
Напомним, Келли Пике в прошлом встречалась с экс-пилотом «Ред Булл» и «Альфа Таури» Даниилом Квятом. От россиянина бразильянка родила девочку, которую назвали Пенелопой. Об отношениях Ферстаппена и Пике стало известно в январе нынешнего года.
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