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Ферстаппен покатал Келли Пике на автодроме «Каталунья»

Ферстаппен покатал Келли Пике на автодроме «Каталунья»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен покатал свою возлюбленную Келли Пике на автодроме «Каталунья». Об этом рассказала сама девушка на своей странице в «Инстаграме». Отметим, что на Пике был надет комбинезон «Ред Булл» старого образца.

«Первая поездка, которую никогда не забыть. Последнее фото говорит обо всём», — написала Пике, добавив к этому эмодзи, выражающие веселье и чувство тошноты.

Соответствующие фото и видео доступны на странице Келли Пике в «Инстаграме».

Напомним, Келли Пике в прошлом встречалась с экс-пилотом «Ред Булл» и «Альфа Таури» Даниилом Квятом. От россиянина бразильянка родила девочку, которую назвали Пенелопой. Об отношениях Ферстаппена и Пике стало известно в январе нынешнего года.

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