Испанские журналисты создали условную реконструкцию аварии Алонсо
Испанские журналисты сумели создать реконструкцию аварии двукратного чемпиона мира Формулы-1 пилота «Альпин» Фернандо Алонсо. Соответствующее видео размещено на канале издания Marca в YouTube.
Сообщалось, что, согласно первоначальной реконструкции и по причинам, которые полицейское расследование должно установить, 42-летняя женщина, поворачивая налево, чтобы заехать на парковочное место у супермаркета, столкнулась с Алонсо. Тот ехал навстречу, объезжая справа ряд припаркованных автомобилей. Удар пришёлся на правую сторону машины.
Напомним, в результате аварии Фернандо Алонсо получил травмы, в том числе перелом челюсти. Ему провели операцию.
Видео реконструкции доступно для просмотра на канале издания Marca в YouTube.
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