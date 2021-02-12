Испанские журналисты создали условную реконструкцию аварии Алонсо

Испанские журналисты сумели создать реконструкцию аварии двукратного чемпиона мира Формулы-1 пилота «Альпин» Фернандо Алонсо. Соответствующее видео размещено на канале издания Marca в YouTube.

Сообщалось, что, согласно первоначальной реконструкции и по причинам, которые полицейское расследование должно установить, 42-летняя женщина, поворачивая налево, чтобы заехать на парковочное место у супермаркета, столкнулась с Алонсо. Тот ехал навстречу, объезжая справа ряд припаркованных автомобилей. Удар пришёлся на правую сторону машины.

Напомним, в результате аварии Фернандо Алонсо получил травмы, в том числе перелом челюсти. Ему провели операцию.

Видео реконструкции доступно для просмотра на канале издания Marca в YouTube.