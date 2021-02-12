«Альфа Ромео» может перейти в Формулу-E

Команда «Альфа Ромео» вскоре может остановить выступления в Формуле-1 и переключить внимание на Формулу-E, сообщает The Race. Дело в том, что один из популярных брендов концерна Fiat Chrysler Automobiles — «Альфа Ромео» или «Мазерати» — планируют выставить в Ф-E в тот момент, когда электрическая серия перейдёт на болиды третьего поколения, что случится в конце 2022 года.

С учётом того что партнёрское соглашение «Феррари» и «Альфа Ромео» в Формуле-1 завершается через год, не исключено, что именно «Альфа Ромео» станет участником Формулы-E. Вероятность этого возросла и после слияния Fiat Chrysler Automobiles и Peugeot Citroen Automobiles.

Вскоре после этого пост генерального директора Alfa Romeo занял Жан-Филипп Импарато. Функционер является известным сторонником электрических машин. Не так давно он заявлял, что траты на развитие силовых установок, исчисляемые 200 млн евро, являются настоящим «сумасшествием». Импарато подчёркивал, что без перехода на электричество автоспорт скоро «умрёт».