Сын Трулли стал чемпионом Формулы-4 ОАЭ, россияне выиграли 3 финальные гонки из 4

На автодроме в Дубае (ОАЭ) завершился финальный этап сезона-2021 Формулы-4 ОАЭ. По итогам пятого, заключительного этапа сезона сразу два российских гонщика отпраздновали победу. Вторую и третью гонку выиграл Владислав Ломко. Последнюю гонку чемпионата выиграл Кирилл Смаль, и это его четвёртая победа в чемпионате.



Смаль благодаря этой победе занял третье место в итоговой таблице чемпионата.



Чемпионом Формулы-4 ОАЭ стал сын бывшего гонщика Формулы-1 Ярно Трулли — Энцо Трулли.



«Вот и подошел к концу чемпионат Формула 4 ОАЭ, он закончился на хорошей ноте, мы выиграли гонку. Очень рад результату, поскольку у нас были небольшие проблемы с темпом. Тем не менее мы смогли победить. И в целом доволен сезоном, поскольку получил много опыта для будущих гонок», — цитирует Смаля пресс-служба «СМП Рейсинг».



Формула-4 ОАЭ. Итоговое положение пилотов



1. Энцо Трулли (Италия) — 319 очков

2. Дилано вант Хофф (Нидерланды) — 318

3. Кирилл Смаль (Россия) — 289

4. Хамда аль-Кубаиси (ОАЭ) — 221

5. Тасанапол Интрапувасак (Таиланд) — 154

...10. Александр Патрушев (Украина) — 72

11. Никита Бедрин (Россия) — 71

12. Владислав Ломко (Россия) — 66.