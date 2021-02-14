Расселл выиграл виртуальный Гран-при Бразилии, «Хаас» стал чемпионом

Формула-1 провела третий в зимнем межсезонье виртуальный Гран-при, который прошёл на конфигурации трассы в Сан-Паулу (Бразилия).

Победителем этапа стал пилот «Уильямса» Джордж Расселл. Британец начинал гонку только с 14-го места, но воспользовался завалом на старте и сумел совершить прорыв, пробившись на третье место. К третьему кругу Джордж уже вырвался в лидеры и сумел довести дело до победы.

Второе место занял Энцо Фиттипальди, защищавший цвета «Хааса», топ-3 замкнул резервист «Ред Булл» Александер Албон, который и представлял австрийскую команду.

Результат гонки позволил команде «Хаас» выиграть командный зачёт. Напомним, что ранее виртуальные гонки прошли на конфигурациях трассы «Ред Булл» и «Сильверстоун».