Макдауэлл выиграл первый этап NASCAR в сезоне после массового завала на последнем круге

Пилот команды Front Row Motorsport Майкл Макдауэлл выиграл первый этап серии NASCAR сезона-2021, который проходил на знаменитой трассе в Дайтона-Бич (штат Флорида, США). Это победа стала для него первой в карьере.



На последнем круге лидировал Джоуи Логано, его атаковал напарник по Team Penske Брэд Кезеловски. Между машинами произошёл контакт, который привёл к массовому завалу. Больше всего в столкновении пострадал «Форд» Кезеловски. Машина американца оказалась почти полностью разрушена. Макдауэлл, шедший до аварии на третьей позиции, смог избежать контакта, и в момент, когда судьи вывесили жёлтые флаги, был признал победителем «Дайтоны-500». Второе место занял пилот Hendrick Motorsports Чейз Эллиотт. Третьим стал Остин Диллон из Richard Childress Racing.



Оба промежуточных финиша выиграл Дэнни Хэмлин. Он же записал на свой счёт наибольшее количество кругов лидирования – 98 из 200.

Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.

Видео доступно на странице NASCAR в «Твиттере».