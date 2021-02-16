Корреа, едва не погибший в аварии с Юбером, спустя 533 дня после аварии вернулся в болид

Американский гонщик Хуан Мануэль Корреа, ставший участником жуткой аварии на трассе в Бельгии в 2019 году, в которой погиб француз Антуан Юбер, впервые вернулся за руль болида.



«15 февраля 2021 года. Спустя 533 дня после аварии в Спа я впервые вернулся за руль болида Формулы. Сложно описать словами, что это значит для меня. Всё, что я могу сказать, это спасибо всем, кто поддерживал меня до этого момента. Антуан Юбер был со мной сегодня», — написал Корреа в социальной сети.

Фото доступно на странице Хуана Мануэля Корреа в «Твиттере».

Корреа недавно подписал контракт с командой ART Grand Prix. На французской трассе «Поль Рикар» он протестировал болид GP3 старой спецификации.



Напомним, в аварии, когда погиб Юбер, Корреа сломал обе ноги. На протяжении нескольких дней жизнь американца находилась в опасности.