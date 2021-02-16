Корреа, едва не погибший в аварии с Юбером, спустя 533 дня после аварии вернулся в болид

Американский гонщик Хуан Мануэль Корреа, ставший участником жуткой аварии на трассе в Бельгии в 2019 году, в которой погиб француз Антуан Юбер, впервые вернулся за руль болида.
«15 февраля 2021 года. Спустя 533 дня после аварии в Спа я впервые вернулся за руль болида Формулы. Сложно описать словами, что это значит для меня. Всё, что я могу сказать, это спасибо всем, кто поддерживал меня до этого момента. Антуан Юбер был со мной сегодня», — написал Корреа в социальной сети.
Фото доступно на странице Хуана Мануэля Корреа в «Твиттере».
Корреа недавно подписал контракт с командой ART Grand Prix. На французской трассе «Поль Рикар» он протестировал болид GP3 старой спецификации.
Напомним, в аварии, когда погиб Юбер, Корреа сломал обе ноги. На протяжении нескольких дней жизнь американца находилась в опасности.
- 16 февраля 2021
-
10:49
-
10:08
-
09:00
-
00:50
- 15 февраля 2021
-
23:50
-
23:30
-
23:20
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:55
-
22:50
-
22:50
-
22:45
-
22:40
-
21:58
-
20:49
-
20:00
-
19:50
-
18:17
-
17:48
-
16:58
-
16:33
-
16:16
-
15:19
-
13:31
-
13:12
-
12:26
-
11:50
-
10:17
-
10:02
-
09:00
-
00:33
- 14 февраля 2021
-
23:59
-
22:59