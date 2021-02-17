Даниил Квят поделился видео с боксёрской тренировки и показал фото после занятий

Российский пилот Даниил Квят в «сториз» своего «инстаграма» поделился новым видео с тренировки по боксу. Гонщик продемонстрировал отработку ударной техники.



Квят вновь тренировался в бойцовском клубе The Forge. Из этого же зала ранее выкладывала фотографии и румынская модель Адриана Кодря, роман с которой приписывают российскому гонщику.

Даниил также опубликовал чёрно-белую фотографию после занятий.

Фото: instagram.com/danydk1

Напомним, руководство «Ред Булл» приняло решение заменить россиянина в следующем сезоне на Юки Цуноду. Японский юниор станет напарником Пьера Гасли в «Альфа Таури».



Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Формулы-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.



Всего за карьеру в Формуле-1 россиянин набрал 202 очка. На его счету три подиума и один быстрейший круг в гонке.