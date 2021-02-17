Руководитель «Альфа Таури» Тост: мы надеемся выиграть гонку в сезоне-2021
Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост считает, что у команды из Фаэнцы в сезоне-2021 будет более быстрый болид по сравнению с прошлым годом. Функционер также надеется, что кто-то из его пилотов сможет побороться за победу на отдельных этапах.
«Мы думаем, что в этом году у нас будет более быстрая машина. Однако только секундомер может это подтвердить. Конечно, мы надеемся выиграть гонку, как в прошлом году. Это всегда было нашей целью. Но мы знаем, что в нормальных условиях не можем побеждать. В Монце-2020 у нас была быстрая машина, и Гасли, который ехал отлично, не совершая ошибок, но нам сильно повезло со штрафом Хэмилтона», — приводит слова Тоста Racingnews365 со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
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